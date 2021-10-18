Медики назвали способы борьбы с «суперпростудой»

Медики назвали способы борьбы с «суперпростудой»
При симптомах "суперпростуды" врачи рекомендуют сдать ПЦР-тест и совсем сократить контакты с посторонними. Фото: pixabay

В Великобритании стали чаще жаловаться на «суперпростуду», которой свойственны сильный насморк, высокая температура, одышка, кашель, потерей вкуса и запаха. Врачи дали советы, как с ней бороться.

Чаще всего к медикам с жалобами на симптомы этой болезни приходят люди возрасте от 15 до 44 лет. Примечательно, что большая часть из них сделали прививки от ковида. При «суперпростуде» ПЦР-тесты на ковид дают отрицательный результат. Об этом сообщает The Telegraph.

При симптомах этой болезни врачи рекомендуют сдать ПЦР-тест и совсем сократить контакты с посторонними. Если тест окажется отрицательным, нужно организовать себе постоянный покой и лечение жаропонижающими, обильным горячем питьем, спреями для носа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за прошедшую неделю записались на прививку более 34 тысяч петербуржцев, это на 6 250 человек больше, чем неделей ранее.

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