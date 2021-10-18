Минтруд: более 80% бедных россиян составляют семьи с детьми

Минтруд: более 80% бедных россиян составляют семьи с детьми
Минтруд: 80% бедных в России – это семьи с детьми. Фото: Pixabay

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что 80% бедных россяин составляют семьи с детьми.

Он отметил, что в пандемийный год страна не нарастила существенно параметр по уровню бедности.

«По факту мы на сегодняшний день наблюдаем, что в структуре бедности 80%… это семьи, которые воспитывают детей», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в июле прошлого года президент РФ Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в России к 2030 году вдвое по сравнению с 2017 годом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что снижение бедности в России вдвое возможно за счет адресных выплат. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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