Карту «Мир» начнут подключать к Google Pay 26 октября

Банки начнут подключать карты «Мир» к сервису Google Pay. Старт дадут 26 октября.

Прогнозов по срокам предоставлению технологии клиентам еще нет. Они будут отличаться по в зависимости от плана банка. В Центробанке и «Мире» эту новость пока не комментируют. Об этом сообщают «Известия».

В «Ренессанс Кредит» отметили, что смартфоны с операционной системой Android используют около 70% клиентов. Среди клиентов с картами «Мир» их доля еще больше. В банке ожидают дальнейший рост токенизации и возможный переход россиян в Google Pay из других мобильных кошельков

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около половины россиян предпочитают живое общение с ассистентами банков виртуальным голосовым помощникам. Оценивают такой опыт положительно только 10,4% граждан, нейтрально относится 41%. Такие результаты показало исследование Webbankir.