Поклонская рассказала, когда приедет в Кабо-Верде в роли посла

Поклонская рассказала, когда приедет в Кабо-Верде в роли посла
Наталья Поклонская. Фото: Kremlin.ru

Наталья Поклонская, назначенная послом РФ в Кабо-Верде, заявила, что приедет в страну в течение месяца.

«В течение месяца с момента опубликования указа президента о моем назначении я должна прибыть в страну пребывания», — цитирует ее РИА «Новости».

По ее словам, сейчас она занята сбором и переездом.

Напомним, 13 октября стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы представлять интересы России в государстве на островах Зеленого Мыса. Наталья Поклонская сообщила о прохождении соответствующих курсов в Дипакадемии и стажировки в МИД, бывший депутат Госдумы РФ также уже собрала всю информацию о Кабо-Верде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, 12 октября начала работу Госдума восьмого созыва, на первой пленарке депутаты приступили к решению кадровых и организационных вопросов.

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