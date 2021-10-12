Госдума восьмого созыва начала работу с решения кадровых вопросов

Госдума восьмого созыва начала работу с решения кадровых вопросов
По результатам выборов больше всего представителей в Госдуме у партии "Единая Россия". Фото: Государственная Дума РФ

12 октября состоялось пленарное заседание Госдумы, которое открыла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, сообщает «ТАСС».

Депутат «Единой России» Валентина Терешкова официально объявила о начале работы первого заседания Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва. После того, как прозвучал гимн России, депутаты приступили к решению организационных и кадровых вопросов.

Отмечается, что традиционно первое пленарное заседание Госдумы должен открывать самый старший по возрасту депутат. В Думе восьмого созыва таковым является бывший первый вице-мэр столицы Владимир Ресин, который представляет «Единую Россию», но он попросил об этом Валентину Терешкову.

Согласно итогам выборов в Государственную Думу, 324 мандата у депутатов от «Единой России», 57 у «КПРФ», 27 у «Справедливой России — Патриоты — За правду», 21 у «ЛДПР» и 13 у «Новых людей». Решение об определении состава комитетов и кандидатов на руководящие посты, которые будут утверждены на первом заседании, были приняты накануне.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, Госдума может рассмотреть законопроект об ужесточении наказания педофилов, так как, по мнению депутатов, наказание за это преступление в отношении подростков старше 14 лет недостаточно строгое.

валентина терешкова владимир ресин Госдума РФ пленарное заседание политические партии


 

Новости партнеров
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Какие заболевания дают медотвод от прививки от коронавируса
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета "Окей" на Савушкина
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Госдума восьмого созыва начала работу с решения кадровых вопросов
Высокая смертность, очереди из скорых и тысячи госпитализированных: новое о ...
Городской бюджет и кандидатура Мейксина на должность вице-губернатора: что ...
Директор казанской школы, где бывший ученик открыл стрельбу, не признала ...
«Мифическая» простуда: что можно и чего нельзя при болезни
В Выборге обнаружили средневековую плиту, которую считали утерянной
Скончался первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин
Карусели и паровозик будут ждать петербуржцев на Рождественской ярмарке