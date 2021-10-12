Госдума восьмого созыва начала работу с решения кадровых вопросов

По результатам выборов больше всего представителей в Госдуме у партии "Единая Россия". Фото: Государственная Дума РФ

По результатам выборов больше всего представителей в Госдуме у партии "Единая Россия". Фото: Государственная Дума РФ

12 октября состоялось пленарное заседание Госдумы, которое открыла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, сообщает «ТАСС».

Депутат «Единой России» Валентина Терешкова официально объявила о начале работы первого заседания Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва. После того, как прозвучал гимн России, депутаты приступили к решению организационных и кадровых вопросов.

Отмечается, что традиционно первое пленарное заседание Госдумы должен открывать самый старший по возрасту депутат. В Думе восьмого созыва таковым является бывший первый вице-мэр столицы Владимир Ресин, который представляет «Единую Россию», но он попросил об этом Валентину Терешкову.

Согласно итогам выборов в Государственную Думу, 324 мандата у депутатов от «Единой России», 57 у «КПРФ», 27 у «Справедливой России — Патриоты — За правду», 21 у «ЛДПР» и 13 у «Новых людей». Решение об определении состава комитетов и кандидатов на руководящие посты, которые будут утверждены на первом заседании, были приняты накануне.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, Госдума может рассмотреть законопроект об ужесточении наказания педофилов, так как, по мнению депутатов, наказание за это преступление в отношении подростков старше 14 лет недостаточно строгое.