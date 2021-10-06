Госдума может рассмотреть законопроект об ужесточении наказания педофилов

Авторы законопроекта отмечают, что наказание за это преступление в отношении подростков старше 14 лет недостаточно. Фото: Бечин Денис

Авторы законопроекта отмечают, что наказание за это преступление в отношении подростков старше 14 лет недостаточно. Фото: Бечин Денис

Госдума рассмотрит в этом месяце законопроект об ужесточении наказания для педофилов вне зависимости от возраста жертвы.

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что наказание за это преступление в отношении подростков старше 14 лет недостаточно, а разница в возрасте жертв не должна быть решающим фактором. Об этом сообщают «Известия».

Так, если ребенку больше 14 лет, то злоумышленнику грозит срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать некоторые должности. Сейчас максимальное наказание по статье за педофилию — пожизненный срок, но только при условии, что жертве меньше 14 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Франции более 3000 служителей Католической церкви оказались замешаны в педофилии, говорится в расследовании Независимой комиссии по сексуальному насилию в храмах (Ciase).