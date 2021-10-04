Во Франции более 3 тысяч служителей церки были причастны к педофилии

Жертвами педофилов из Католической церкви стали не менее 10 тысяч детей. Фото: unsplash

Жертвами педофилов из Католической церкви стали не менее 10 тысяч детей. Фото: unsplash

Во Франции более 3000 служителей Католической церкви оказались замешаны в педофилии, говорится в расследовании Независимой комиссии по сексуальному насилию в храмах (Ciase).

Как сообщает France Presse, комиссия изучала данные церковных, судебных и полицейских архивов, а также интервью свидетелей. Эксперты выяснили, что за последние 70 лет среди служителей церкви могло быть от 2,9 тысячи до 3,2 тысячи педофилов.

Жертвами педофилов из Католической церкви стали не менее 10 тысяч детей.

Глава Ciase Жан-Марка Сова уточнил, что представленные цифры в исследовании являются минимальной оценкой. Полный отчет объемом в 2,5 тысячи страниц опубликуют 5 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рэпера R.Kelly признали виновным в торговле людьми и педофилии.