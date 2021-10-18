Биолог Баранова назвала уровень антител, который защитит от «дельта»-штамма

Россиянам, у которых меньше 200 единиц связывающих антител, нужно делать прививку. Фото: pixabay

Россиянам, у которых меньше 200 единиц связывающих антител, нужно делать прививку. Фото: pixabay

Биолог Анча Баранова рассказал, какой необходим уровень антител, чтобы не заболеть ковидом.

Так, по мнению ученого штамм Дельта ковида является самым опасным, именно поэтому уровень антител, который от него защитит, должен быть быть высоким. Об этом сообщается на странице биолога в Instagram.

Россиянам, у которых меньше 200 единиц связывающих антител, нужно делать прививку. Норма — не менее 320 единиц, а от тысячи и больше единиц — самая надежная защита.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские губернаторы имеют право самостоятельно принимать решение об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда граждан. Об этом напомнил глава государства Владимир Путин. Президент отметил, что согласно закону 1998 года главы регионов могут принимать решение по отдельным категориям граждан.