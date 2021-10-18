СКА выменял у «Йокерита» защитника Лехтонена и подписал его на четыре года

СКА выменял у &#171;Йокерита&#187; защитника Лехтонена и подписал его на четыре года
СКА и «Йокерит» совершили обмен. Фото: Pixabay

В СКА перешел защитник Микко Лехтонен. Взамен «Йокерит» получил права на защитника Бреннана Менелла и денежную компенсацию.

Петербургский клуб подписал контракт с Лехтоненом сроком на четыре года. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

В сезоне-2020/21 Лехтонен провел 17 игр за «Йокерит» и набрал 17 (8+9) очков.

В активе 27-летнего хоккеиста также девять игр НХЛ и три передачи в составе «Торонто» и 17 матчей за «Коламбус», в которых он набрал 3 (0+3) балла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии. Среди петербуржцев голами отличились Василий Подклзин, Антон Бурдасов и Владислав Каменев.

"Йокерит" Микко Лехтонен ска


 

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