Максим Мейксин назначен на пост вице-губернатора Петербурга

Максим Мейксин назначен на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Максим Мейксин в должности вице-губернатора Петербурга сегодня впервые принял участие в рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. На прошлой неделе ЗакС согласовал его кандидату, внесенную губернатором.

«Максим Семенович Мейксин обладает большим опытом работы на ответственных постах в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга», — сказал Беглов.

Максим Мейксин с октября 2012 года работал замглавы комитета экономического развития Петербурга. С января 2013 года стал председателем комитета по промышленной политике и инновациям. В январе 2019 года его назначили советником губернатора Петербурга. Через месяц он занял пост главы администрации Центрального района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 13 октября, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили кандидатуру главы администрации Центрального района Максима Мейксина на пост вице-губернатора по внутренней политики.