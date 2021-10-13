Администрация Ленобласти, ВТБ, Смольный: как Максим Мейксин пришел к посту вице-губернатора Петербурга

Максим Мейксин родился в 1976 году, а в политику пришел в 2003-м. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Максим Мейксин родился в 1976 году, а в политику пришел в 2003-м. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В среду, 13 октября, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили кандидатуру главы администрации Центрального района Максима Мейксина на пост вице-губернатора по внутренней политики. Свой путь в этой сфере Мейксин начал еще в 2000-х годах.

Максим Мейксин родился в 1976 году, имеет инженерное и юридическое образование, является кандидатом экономических наук. По сведениям «Фонтанки», Мейксин — племянник бывшего вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича, убитого в 1997 году.

В 1997-2002 годах Мейксин занимался бизнесом, а с 2003-го по 2006 годы находился на посту заместителя главы администрации Кировского района Ленобласти по экономике и инвестициям. В 2006-2009 годах работал в структурах банка ВТБ, также занимая руководящие должности.

В 2010 году он вновь вернулся в кресло чиновника и администрацию Кировского района Ленобласти, где пробыл до 2012, а затем ненадолго стал сотрудником комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Уже в 2013-м Мейксин был назначен на пост председателя комитета по промышленной политике и инновациям.

Карьера чиновника в Смольном началась с приходом Александра Беглова на пост губернатора. Сначала Мейксин стал советником градоначальника, а в феврале 2019-го перешел на должность главы администрации Центрального района. На посту вице-губернатора он сменит Александра Бельского, в свою очередь, занявшего место в парламенте Петербурга.

Помимо внутренней политики, Бельский занимался вопросами молодежной и миграционной политики, а также территориальным развитием и взаимодействием администрации Северной столицы со СМИ и Горизбиркомом. Круг обязанностей Мейксина пока не озвучивался.