Без сахара и соли: Роспотребнадзор высказался о здоровом питании

Сколько овощей и фруктов нужно съедать каждый день и чем заменить трансжиры – в Роспотребнадзоре сформулировали свои рекомендации к рациону россиян.

«Рост производства переработанных продуктов, быстрая урбанизация и современный образ жизни привели время к опасным для здоровья изменениям в моделях питания людей во всем мире», — констатируют в ведомстве.

Фрукты и овощи

Важно ежедневно есть 400 г фруктов и овощей помимо картофеля и крахмалсодержащих корнеплодов. Такую рекомендацию диетологов приводят в Роспотребнадзоре. Доказано, что именно такое количество свежих овощей и фруктов снижает риск развития многих неинфекционных заболеваний и снабжает организм достаточным количеством клетчатки.

Жиры

Чем меньше жиров любого происхождения употребляет человек, тем лучше для его здоровья. Если вы — любитель сочного стейка каждый день или чересчур щедро сдабриваете салат маслом, то вы идете вразрез с мировыми тенденциями на правильное питание.

Откажитесь от употребления готовых продуктов и полуфабрикатов. Они могут содержать много промышленно произведенных трансжиров.

Эксперты по питанию ВОЗ рекомендуют ограничивать употребление любых жиров растительного и животного происхождения до 30%, лучше до 10% и менее от общего потребления энергии.

Соль

Чайная ложка без верха. Столько эксперты по питанию ВОЗ рекомендуют есть соли в день. Это одна из самых сложнодостижимых целей, потому как производители кладут соль щедро, заботясь, в первую очередь, о вкусе продукта, чем о его пользе. К тому же соль – природный консервант, что тоже делает его весьма привлекательным для производителя.

Но и тут есть выход. Ешьте больше овощей и фруктов, сухофруктов — это абрикосы, курага, болгарский перец, печеный картофель. Калий, содержащийся в них, во многом смягчает негативное действие натрия.

Свободные сахара

Вот это первый конкурент соли по своей распространенности. Это и тот сахар, что повара добавляют в изделия, и тот, что содержится в соках, меде, сухофруктах. Совсем отказаться от сахара практически невозможно – его добавляют даже в макароны. Однако ограничить потребление свободных сахаров до менее чем 10% от общего поступления энергии – задача вполне по силам каждому.