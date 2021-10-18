Джип подлез под автобус на Комендантском проспекте

Джип подлез под автобус на Комендантском проспекте
ДТП на Комендантском проспекте. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На Комендантском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Виновником столкновения, по словам очевидцев, стал первый транспорт.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 18 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Джип подлез под автобус», — написал автор записи.

По предварительным данным, водитель легкового авто попытался перестроиться на соседнюю полосу движения, но не убедился в безопасности маневра, из-за чего произошло столкновение. На кадрах видно, что у машины помята боковая часть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП на внутренней стороне КАД собрало крупную пробку.

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Джип подлез под автобус на Комендантском проспекте
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