Джип подлез под автобус на Комендантском проспекте

ДТП на Комендантском проспекте. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

ДТП на Комендантском проспекте. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На Комендантском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Виновником столкновения, по словам очевидцев, стал первый транспорт.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 18 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Джип подлез под автобус», — написал автор записи.

По предварительным данным, водитель легкового авто попытался перестроиться на соседнюю полосу движения, но не убедился в безопасности маневра, из-за чего произошло столкновение. На кадрах видно, что у машины помята боковая часть.

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