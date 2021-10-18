Автоледи «собрала трамваи» на перекрестке Земледельческой и Большого Сампсониевского

На пресечении Земледельческой улицы и Большого Сампсониевского проспекта произошло ДТП с участием двух машин. В результате аварии трамвайное движение оказалось заблокировано.
Дорожный инцидент случился в понедельник, 18 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Девушка собрала трамваи», — написал автор записи.
На кадрах видно, что легковушки встали посреди проезжей части. У одной из низ разбита передняя часть. Движение для трамваев перекрыто.
На месте уже работают сотрудники дорожной полиции. Причины случившегося выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Зольной и Дальневосточного столкнулись две иномарки.