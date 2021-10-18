Автоледи «собрала трамваи» на перекрестке Земледельческой и Большого Сампсониевского

Автоледи &#171;собрала трамваи&#187; на перекрестке Земледельческой и Большого Сампсониевского
ДТП на перекрестке Большого Сампсониевского и Земледельческой. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На пресечении Земледельческой улицы и Большого Сампсониевского проспекта произошло ДТП с участием двух машин. В результате аварии трамвайное движение оказалось заблокировано.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 18 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Девушка собрала трамваи», — написал автор записи.

На кадрах видно, что легковушки встали посреди проезжей части. У одной из низ разбита передняя часть. Движение для трамваев перекрыто.

На месте уже работают сотрудники дорожной полиции. Причины случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Зольной и Дальневосточного столкнулись две иномарки.

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