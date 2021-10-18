В Госдуме одобрили прекращение работы представительства России при НАТО

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал приостановку работы постпредства при НАТО более чем адекватным ответом на необоснованную высылку восьми российских дипломатов из Брюсселя.

Он также отметил, что альянс занимает «явно конфронтационную позицию по отношению к России.

«Все заявления натовского руководства о необходимости диалога с Россией явно расходились с делами», — цитирует его РИА «Новости».

При этом Слуцкий добавил, что Москва была готова к диалогу, но он возможен только на равных условиях, а не с позиции силы.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва приостанавливает работу постпредства РФ при НАТО с 1 ноября. Об этом стало известно в понедельник, 18 октября.

Также будет прекращена работа информбюро альянса в Москве, сообщает ТАСС.

Министр добавил, что Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ответ на решение НАТО по высылке восьми российских дипломатов из Брюсселя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался, что существует противоречие между заявлениями Североатлантического Альянса и их действиями.