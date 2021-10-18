В Петербурге с середины ноября вводят QR-коды

Петербуржцы смогут ходить кино, театры и другие культурные общественные места только с QR-кодами. Фото: pixabay

Петербуржцы смогут ходить кино, театры и другие культурные общественные места только с QR-кодами. Фото: pixabay

Петербургские власти приняли решение ввести с 15 ноября QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а с декабря — заведений общественного питания.

Об этом в понедельник сообщил городской губернатор Александр Беглов. Новые ковидные ограничения для посещения общественных мест будут действовать с 15 ноября.

QR-коды будут спрашивать в бассейнах, фитнес-центрах, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

А с 1 декабря петербуржцам потребуется QR-код для посещения заведений общественного питания. Исключение сделали для производственных столовых и заведений на вокзалах и в аэропорту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном рассказали о преимуществе ввода QR-кодов.