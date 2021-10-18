Петербурженка решила найти новых родителей для своего сына через соцсети

Мать-одиночка из Петербурга решила отдать своего трехмесячного ребенка в новую семьи и опубликовала объявление об этом в соцсети.

Женщина разместила пост на своей странице «ВКонтакте». Она поделилась фото своего сына и рассказала все в подробностях.

«Грудничок Саша ищет маму и папу. Ему всего 3 месяца. Безумно любимый и желанный ребёнок, но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем», — написала петербурженка.

Больше всего пользователей возмутило, что мать обратила особое внимание на так называемой родословной малыша. Со слов матери, она и отец ребенка занимаются «интеллектуальным трудом». Папа работает предпринимателем и обладает техническим складом ума. А сама она поэтесса и автор методики преподавания математики.

Пользователи в комментариях отмечают, что женщине и вовсе не стоило заводить ребенка, а также сравнили ситуацию с продажей щенка. Кроме того, один из пользователей сообщил, что собирается обратиться в полицию.

«Это как такое допустимо?! Щенка продаёте что ли?», — негодуют горожане.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьющую петербурженку, истязавшую маленьких сыновей, отправили на принудительное лечение.