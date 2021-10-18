Предполагаемую убийцу девятилетней девочки в Вологде задержали

В Вологде правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве девятилетней местной жительницы, числившейся пропавшей с субботы.

Как сообщает РЕН ТВ, девочку нашли убитой в квартире пятиэтажки в Долгом переулке. Стражи порядка уже нашли подозреваемую в убийстве — ей оказалась 40-летняя женщина. Предполагаемую преступницу задержали. По данным телеканала, она отказывается общаться со следователи и находятся в невменяемом состоянии. Стало известно, что она стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Девочка не вернулась домой в субботу, 16 октября. Поисками школьницы занялись с полудня следующего дня. К поискам привлекли полицейских, следователей, спасателей и волонтеров. Одноклассники девочки рассказали, что последний раз видели ее с незнакомым мужчиной, которому на вид около 30 лет.

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