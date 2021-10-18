В почтовых отделениях Петербурга хотят открыть пункты вакцинации

В Петербурге пункты вакцинации от коронавирусной инфекции могут появиться в городских почтовых отделениях.

Об этом сообщил руководитель петербургского Центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

По словам Ченцова, сейчас в городе обсуждают возможность открытия новых прививочных пунктов в почтовых отделениях. Также есть предложение по созданию еще одного крупного пункта вакцинации в одном из торговых центров, передает «Комсомольская правда».

На сегодняшний день в Северной столице открыто 174 пункта вакцинации. На первичную прививку пришли 1 619 324 петербуржца. Оба компонента вакцины получили 1 789 671 местный житель. В запасе осталось 887 662 комплекта доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 15 ноября вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а с декабря — заведений общественного питания.