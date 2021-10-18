Драгоценности дома Романовых продадут на аукционе в Швейцарии

Вывезенные перед революцией драгоценности дома Романовых выставят на продажу на аукционе Sotheby’s в Женеве.

С молотка уйдет гарнитур из серег и броши, украшенных сапфирами и бриллиантами. Они были изготовлены в примерно в 1900 году. Предварительно драгоценности оценили в $300 тысяч — $500 тысяч (21,3 млн — 35,5 млн рублей). Украшения представят на торгах, которые пройдут 10 ноября.

Хозяйкой броши и серег была великая княжна Мария Павловна, праправнучка Николая I по материнской линии и тетя Николая II. Они были вывезены из Петербурга в 1917 году британским антикваром, другом княжны Альбертом Генри Стопфордом. Он успел забрать их из дома княгини буквально за несколько часов до того, как нагрянули солдаты в поисках сокровищ. Затем украшения унаследовала дочь великой княгини Елена, принцесса греческая и датская.

Драгоценности оставались в семье до 2009 года, когда они были проданы на торгах Sotheby’s представителям другого европейского княжеского рода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России на аукционе продают монету с Павлом I за 176 млн рублей.