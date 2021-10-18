Премьеры сразу восьми фильмов Marvel перенесли

"Доктор Стрендж" должен был выйти на больших экранах 25 марта 2022 года, но премьеру отложили на 6 мая. Фото: кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

"Доктор Стрендж" должен был выйти на больших экранах 25 марта 2022 года, но премьеру отложили на 6 мая. Фото: кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

Киностудия Disney перенесла даты выхода фильмов Marvel и пятой части «Индианы Джонса».

Как сообщает Variety, «Доктор Стрендж» должен был выйти на больших экранах 25 марта 2022 года, но премьеру отложили на 6 мая. Релиз фильма «Тор: Любовь и гром» перенесли с 6 мая на 8 июля. «Черная пантера» выйдет не 22 августа, а 22 ноября. Выход третьего «Человек-муравей» передвинули с 17 февраля 2023 года на 28 июля 2023 года. «Марвелы» получил отсрочку с 11 ноября 2022 года на 17 февраля 2023. Также переносятся еще три неназванных проекта студии Marvel.

Новый фильм о приключениях Индианы Джонса собирались выпустить 29 июля 2022 года, но отложили почти на год — до 30 июня 2023 года.

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