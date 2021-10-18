Названы основные черты внешности лжеца

Удалось выделить три основных признака во внешности мужчин, по которым можно распознать потенциального лжеца. Фото: unsplash

Удалось выделить три основных признака во внешности мужчин, по которым можно распознать потенциального лжеца. Фото: unsplash

Британские исследователи считают, что склонного ко лжи человека можно определить по некоторым чертам лица и безымянному пальцу.

Исследование специалистом Королевского колледжа Лондона опубликовало издание Frontiers in Psychology. Ученые в рамках эксперимента изучили внешность более 150 студентов-добровольцев из Испании.

Научные сотрудники обращали внимание на морфометрическую маскулинность, а также сравнивали высоту с шириной лица, длину безымянного пальца с указательным.

Удалось выделить три основных признака во внешности мужчин, по которым можно распознать потенциального лжеца. Оказалось, что любители обманывать обладают мужественной внешностью, широким лицом, а их безымянные пальцы короче указательных.

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