«Рейнджерс» одержали победу над «Торонто» в матче НХЛ

Встреча закончилась со счетом 2:1 (ОТ). Фото: Официальный сайт НХЛ

Встреча закончилась со счетом 2:1 (ОТ). Фото: Официальный сайт НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» в матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 2:1 (ОТ).

У «Рейнджерс» отличились Мика Зибанежад (14-я минута), Артемий Панарин (64), который забросил победную шайбу в овертайме. В составе «Торонто» отличился Майкл Бантинг (22).

«Рейнджерс» и «Мэйпл Лифс» набрали по пять очков в четырех матчах. Хоккеисты «Нью-Йорка» находятся на втором месте, а «Торонто» занимает третью строчку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» проиграл «Баффало Сейберс». У «Нью-Джерси Девилз» единственную шайбу забросил Никита Гусев.