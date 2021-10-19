«Рейнджерс» одержали победу над «Торонто» в матче НХЛ

«Рейнджерс» одержали победу над «Торонто» в матче НХЛ
Встреча закончилась со счетом 2:1 (ОТ). Фото: Официальный сайт НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» в матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 2:1 (ОТ).

У «Рейнджерс» отличились Мика Зибанежад (14-я минута), Артемий Панарин (64), который забросил победную шайбу в овертайме. В составе «Торонто» отличился Майкл Бантинг (22).

«Рейнджерс» и «Мэйпл Лифс» набрали по пять очков в четырех матчах. Хоккеисты «Нью-Йорка» находятся на втором месте, а «Торонто» занимает третью строчку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» проиграл «Баффало Сейберс». У «Нью-Джерси Девилз» единственную шайбу забросил Никита Гусев.

«Рейнджерс» «Торонто» нхл


 

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