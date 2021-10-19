С владельца овчарки без намордника взыскали компенсацию за укусы

С владельца овчарки без намордника взыскали компенсацию за укусы
Овчарка. Фото: pixabay

В Петербурге с владельца овчарки взыскали компенсации вреда и расходов на лечение местной жительнице, которую укусила собака.

Инцидент произошел в январе прошлого года в Сестрорецке. Суд установил, что пострадавшая и ее муж гуляли со своими собаками породы русская псовая борзая. В это же время на прогулку с восточно-европейской овчаркой вышел ответчик. Его собака была без поводка и намордника. В итоге женщина и одна из ее собак получили укусы.

Суд решил, что владелец овчарки не принял мер для предотвращения нападения, что привело к реальной опасности жизни и здоровью граждан. В итоге с виновного взыскали более 34 тысяч рублей за причинение ущерба и морального вреда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Будапештском университете ученые провели исследование и выяснили, насколько быстро можно обучить одаренных собак. Об этом сообщила Газета.ru ссылаясь на статью.

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