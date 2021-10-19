В пользу ребенка с инвалидностью взыскали миллионную задолженность по алиментам

В пользу ребенка с инвалидностью взыскали миллионную задолженность по алиментам
В ситуацию вмешался случай, а именно внезапно свалившееся на неплательщика наследство в виде квартиры на Московском проспекте. Фото: Baltphoto

Долг оплатил покупатель квартиры, завещанной алиментщику. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Федеральной службы приставов по Петербургу.

Более одного миллиона рублей алиментной задолженности взыскали судебные приставы Адмиралтейского района в пользу несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Мать ребенка, которая в течение 10 лет не получала никакой помощи на ребенка от бывшего супруга, получила средства в короткие сроки. Этому способствовал запрет на регистрационные действия в отношении квартиры должника, которую тот неожиданно получил в наследство.

В Адмиралтейском районом отделе ГУФССП по Петербургу было возбуждено исполнительное производство в отношении петербуржца, который должен был платить алименты своему сыну.

Однако мужчина вел асоциальный образ жизни, не имея никакой собственности. За десятилетие долг достиг 1,1 млн рублей. Должник скрывался от служб был объявлен в исполнительный розыск. В ситуацию вмешался случай, а именно внезапно свалившееся на неплательщика наследство в виде квартиры на Московском проспекте.

Но приставы наложили на жилплощадь запрет регистрационных действий. Но потенциальный покупатель очень желал иметь в собственности квартиру дореволюционной постройки с отдельным входом, что выплатил долг по алиментам и выкупил недвижимость. Текущие алименты остаются на контроле у судебных приставов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, с владельца овчарки, выгуливающего питомца без намордника, взыскали компенсацию за укусы в размере 34 тыс. рублей.

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