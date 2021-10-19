СКА сыграет с «Йокеритом» в Ледовом

СКА сыграет с «Йокеритом» в Ледовом
Матч начнется в 19:30 мск. Фото: ХК СКА

СКА дома сыграет с «Йокеритом» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В последний раз команды встречались 15 октября. Матч закончился со счетом 5:4 в пользу «Йокерит».

На Западной конференции СКА находится на втором месте, имея в своем активе 27 очков. «Йокерит» занимает первую строчку с 28 очками.

После встречи в Хельсинки финны получили небольшую передышку, а армейцы начали домашнюю серию поражением от «Барыса» (3:4 Б).

Сегодня СКА и «Йокерит» снова поборются за лидерство на Западе. Матч пройдет в Ледовом дворце 19 октября. Начало — в 19:30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).

"Йокерит" кхл ска


 

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