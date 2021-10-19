Не меньше, чем у Наполеона: мифы о сне, которые могут вам навредить

Пытаясь впихнуть все свои дела в один день, мы чаще всего отнимаем время у сна. «В выходные высплюсь», «Шести часов вполне достаточно», — вокруг темы сна существует много различных заблуждений. Gazeta.Spb собрала самые распространенные.

«Шести часов сна в сутки вполне достаточно»

Обычно вместе с этим тезисом приводят в пример Наполеона, который спал по два часа. Ну, эти два часа – не более чем легенда. В этом сходятся все биографы французского императора. Спал он действительно мало, но только на войне или в других сложных политических ситуациях, коих у Бонапарта было немало.

Чтобы понять, что спать по два часа – идея не очень, достаточно вспомнить, что ничем хорошим история Наполеона не закончилась.

Сомнологи констатируют, большинству людей необходимо спать 7–9 часов.

Чем больше сна, тем лучше

Это уже другая крайность. Особенно этот миф распространен среди женщин. Сон должен быть не продолжительным, а здоровым. Постоянная сонливость — повод обратиться к врачу. Режим сна так же важен, как и бодрствования.

Отосплюсь на выходных

Это не работает. Нельзя выспаться впрок. И «доспать» — в смысле полноценно отдохнуть — тоже не получится. Исследования подтвердили, что концентрация внимания у человека, который спал в выходные на несколько часов больше, чем обычно, будет такой же, как у человека, который не сомкнул глаз всю ночь. К тому же такой режим сильно сбивает биологический ритм и может привести к хроническим проблемам со сном.

Рано ложиться и рано вставать — лучший режим

А вот это правда. Многочисленные исследования подтвердили: люди, которые придерживаются такого режима, более продуктивны, контактны, эффективны и демонстрируют лучшие физические показатели. Даже «совы», которые живут в другом ритме, признаются, что ранние подъемы, хоть и даются не просто, приносятся больше пользы и хорошего настроения, чем сон до обеда.