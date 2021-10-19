Холодильник на «миллион» и семь тысяч за моральный вред

Сайт магазина с февраля не работает, продавец не поднимает трубку, товар не доставлен. Фото: Pixabay

Сайт магазина с февраля не работает, продавец не поднимает трубку, товар не доставлен. Фото: Pixabay

Более 2,5 млн рублей суд постановил выплатить покупателю за недоставленный товар. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.

В конце января этого года Дмитрий Нерода купил на сайте продавца, принадлежащего ООО «СТРИЖ» бытовую технику и электронику, оплатив товар в размере 843 тыс. рублей.

Отмечается, договор купли-продажи был составлен между участниками на следующие товары: холодильник Kuppersbusch KW 9790-0-2Т, ноутбук MacBook Pro 16, телефон iPhone 11 Pro Max 512 и наушники AirPods 2. Покупка подтверждена квитанцией об оплате. Но до сих пор товар не был доставлен покупателю. Сайт маг

В деле о защите прав потребителей Красносельский районный суд Петербурга огласил решение в пользу Нерода. Взыскать с ООО «СТРИЖ» 2 млн 539 тыс. 500 рублей, где 843 тыс. рублей – средства по договору купли-продажи, 843 тыс. – неустойка, 7 тыс. — компенсация морального вреда и 846,5 тыс. рублей – штраф.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге с алиментщика пользу ребенка с инвалидностью взыскали миллионную задолженность.