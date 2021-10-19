Жителей Янино пугают дикие лисы и крысы «размером с пикинеса»

Лис встречают не первый раз. Фото: скриншот ВКонтакте/ Наше Янино

Лис встречают не первый раз. Фото: скриншот ВКонтакте/ Наше Янино

В минувшее воскресенье жителей поселка Янино в Ленинградской области удивили неожиданные «посетители» футбольного поля — две лисицы. Местные отмечают, что не первый раз встречают диких животных. Они считают, что лис привлекает мусор, который слишком редко вывозят.

Жители Янино засняли, как две лисицы бегают по футбольному полю, и поделились роликом в сообществе «Наше Янино» во «ВКонтакте». На этом, однако, приключения зверьков в Янино не окончились: вчера лису заметили возле помойки.

«И не боится почти», — с удивлением замечают участники группы.

Кто-то нашел кадры забавными, но многие возмутились присутствием диких животных в черте поселка. По мнению интернет-пользователей, лисы не только представляют опасность для людей, но и свидетельствуют о том, что в поселке неважно убирают мусор — животные прибегают, чтобы найти в отходах еду.

Комментаторы с сожалением замечают, что лисы — полбеды, а есть еще крысы «размером с пекинеса», которые тоже служат пищей для лис и становятся поводом для охоты в населенных пунктах. Крыс, в свою очередь, привлекают «горы мусора».

К примеру, жители жилого комплекса «Новое Янино» действительно регулярно жалуются на скопление отходов и переполненные мусорные площадки, однако управляющие компании бездействуют, способствуя развитию антисанитарии. Крыс замечают далеко не первый раз.