Психолог объяснила, чем полезны и опасны «друзья на час»

В Петербурге набирают популярность услуги «друзья на час». Психолог Татьяна Чурсина рассказала, в чем польза и опасность такой дружбы.

Она отметила, что популярность такой услуги связана с чувством одиночества и неправильным понятием самого понятия «дружбы». Чурсина уверена, что соцсети практически обесценили значения слова «друг». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Расценки и услуги на этом необычном рынке самые разные. Так обычный разговор на 15 минут оценивается от 300 рублей. Специалист обращает внимание, что это и правда может помочь, если не с кем поделиться горем и радостью. Также такое общение дешевле сеанса с психологом. Такие разговоры можно сравнить с попутчиком в поезде, когда люди могут поделиться даже секретами, зная, что больше никогда не увидятся.

Главная опасность таких услуг — возможность привязаться. Человек не замечает, как привязывается к «другу». Также нельзя быть уверенным, что общение будет безопасным и собеседник не использует сказанное в корыстных целях.

Однако, услуги «друзья на час» востребованы и помогают, считает психолог.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психологи объяснили, почему ребенок дерется и кусает родителей.