В Петербурге автобусы и троллейбусы начнут контролировать выезд на выделенные полосы

С 19 октября комплексы видеофиксации нарушений ПДД установят на городские троллейбусы и трамваи. Об этом сообщает Комитет по информатизации и связи.

В Петербурге ведется планомерная работа по совершенствованию организации ПДД и развитию городской системы фиксации нарушений. В 2021 реализуется крупный проект по развитию системы. Так, в летний период заработали 240 новых комплексов, фиксирующих скорость. В скором времени подобные комплексы заработают на 40 перекрёстках.

Для свободного проезда автобусов и троллейбусов в любое время фиксировать нарушителей на выделенной полосе для общественного транспорта одновременно со стационарными комплексами начнут устройства, установленные в городских автобусах и троллейбусах. Нововведение начнет действовать с 19 октября этого года.

Это распространяется на транспортные средства СПб ГУП «Горэлектротранс» и СПб ГУП «Пассажиравтотранс». На них будут установлены мобильные комплексы фотовидеофиксации, которые автоматически фиксируют нарушения ПДД без участия водителя или оператора. Кроме того, комплексы распознают разметку полосы общественного транспорта и трамвайные пути, а также фиксируют нарушения правил остановки и стоянки в соответствии с картой контролируемых участков.

Комплексы будут установлены в городском транспорте, маршруты которого пролегают в 12 районах Петербурга. Со временем они будут установлены на автобусах и троллейбусах, которые курсируют по всему городу.

Это совместный проект Комитета по транспорту и Управления ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Отмечается, вся информация о нарушениях будет передаваться в ЦАФАП УГИБДД.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в Петербурге автоинспекторы поймали водителя со 170 штрафами на 250 тысяч рублей.