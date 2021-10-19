В Петербурге презентовали беспилотный трамвай «Чижик»

Планируется, что к концу 2024 года по модернизированной сети к этому времени начнут курсировать 383 новых троллейбуса и 326 новых трамваев. Фото: группа во "ВКонтакте" «Чижик»

Планируется, что к концу 2024 года по модернизированной сети к этому времени начнут курсировать 383 новых троллейбуса и 326 новых трамваев. Фото: группа во "ВКонтакте" «Чижик»

Движущийся макет беспилотного трамвая могли увидеть на форуме SmartTRANSPORT, который проходит в Северной столице. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Частный трамвай «Чижик», представленный ГУП «Горэлектротранс» будет курсировать в Петербурге и готовится к беспилотному режиму. С 18 по 20 октября на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» проводится II Международный форум транспортной инфраструктуры и форум SmartTRANSPORT, сообщается на сайте «Экспофорум».

Торжественное открытие тематических мероприятий состоялось 19 октября. Участники выставки и члены петербургского правительства встретились на пленарном заседании «Транспортная система агломераций: экологическое восстановление после COVID-19».

Отмечается, АО «Третий парк» представил автобус на газовом топливе и макет газозаправочной станции, ГУП «Пассажиравтотранс» продемонстрировал макет парка на 400 электробусов, «ПК Транспортные системы» показал инновационный трамвай «Витязь – Ленинград», говорится в сообщении.

В разработке беспилотных трамваев для города планирует принять участие «Росатом». Напомним, работа в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, заключенного этим летом между госкорпорацией и «Горэлектротрансом» начнется не раньше 2025 года. Планируется, что к концу 2024 года по модернизированной сети к этому времени начнут курсировать 383 новых троллейбуса и 326 новых трамваев.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, в Петербурге автобусы и троллейбусы начнут контролировать выезд на выделенные полосы. Устройства фиксации нарушений будут установлены на автобусах и троллейбусах, курсирующих в 12 районах города.