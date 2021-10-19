Подъездную дорогу к Шлиссельбургу в Ленобласти реконструируют к лету 2022 года

Реконструкция единственной дороги, соединяющей Шлиссельбург (Ленобласть) с Северной столицей, закончится к лету следующего года. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать участок от Ладожского моста через Неву до самого Петербурга.

Подъезд к Шлиссельбургу — единственная траса, связывающая город с Кировском и обеспечивающая выезд машин в сторону Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках проекта хотят построить большую велодорожку. Сейчас работники заканчивают планирование наружного освещения и тротуаров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движущийся макет беспилотного трамвая могли увидеть на форуме SmartTRANSPORT, который проходит в Северной столице. Частный трамвай «Чижик», представленный ГУП «Горэлектротранс» будет курсировать в Петербурге и готовится к беспилотному режиму.