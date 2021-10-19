Отреставрированный парк Монрепо полностью откроется к лету 2022 года

Полностью парк откроют в мае-июне следующего года. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Полностью парк откроют в мае-июне следующего года. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Реставрация парка Монрепо в Выборге полностью завершится к лету следующего года. Будут открыты все зоны парка.

Сейчас в Монрепо осталось закончить внутреннюю отделку Главного дома и Библиотечного флигеля, срубов дома садовника и дома управляющего, проложить инженерные сети новый зданий и сделать витражное остекление оранжереи.

Монрепо уже работает, но полностью парк откроют в мае-июне следующего года — как раз к началу туристического сезона.

Ход реставрационных работ в заповеднике оценил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, в этом году Монрепо вошел в тридцатку самых посещаемых музеев России.

На сегодня в парке благоустроены районы «Край света», «Китай» и «Паульштайн», устроен «Висячий садик». Реставраторы обновили четыре пирса и долину «Розенталь», отремонтировали китайские мостики и привели в порядок острова Палатки и Пампушинка.

Кроме того, в парке появилась закрытая парковка на 53 машино-места, буфет и кассовый павильон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реставрация деревянной «шаляпинской» беседки в Сестрорецке завершится в ноябре.