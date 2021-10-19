В Петербурге будут штрафовать за спущенную в транспорте маску

В Петербурге будут штрафовать за спущенную в транспорте маску
В первый раз за такое нарушение штраф будет четыре тысячи рублей. Фото: unsplash

В Северной столице собираются штрафовать за спущенную в общественном транспорте маску.

В Комитете по транспорту отметили, что спущенная маска не прикрывает нос, а это — правонарушение. Деятельность ведомства по обнаружению случаев несоблюдения противокоронавирусных мер носит плановый и системный характер. Об этом сообщает 78.ru.

В первый раз за такое нарушение штраф будет четыре тысячи рублей, повторное — уже пять тысяч рублей.

Штрафы за спущенную маску стали получать в Москве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач Кондрахин сообщил, большинство перенесших ковид испытывают панические атаки. Синдром ПА и другие неврологические последствия коронавирусной инфекции сохраняются дольше остальных, считает медик. По его мнению, синдром ПА переживают практически все люди, переболевшие ковид.

маска новости СПб санкт-петербург транспорт штраф


 

Новости партнеров
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Президент Путин приехал в Петербург, но не повидался с губернатором Бегловым
Президент Путин приехал в Петербург, но не повидался с губернатором Бегловым
Владельца участка в Волосовском районе поймали на незаконной торговле чужим грунтом
Владельца участка в Волосовском районе поймали на незаконной торговле чужим грунтом
Первый снег в Петербурге выпадет в 20 числах октября
Первый снег в Петербурге выпадет в 20 числах октября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге будут штрафовать за спущенную в транспорте маску
В Техасе разбился самолет с 21 человеком на борту
ОМОН Росгвардии обезвредил боеприпасы, найденные Ленобласти и Петербурге
Отреставрированный парк Монрепо полностью откроется к лету 2022 года
Врач Кондрахин сообщил, большинство перенесших ковид испытывают панические атаки
В Петербурге отказались увеличивать скорость на ЗСД до 130 км/ч
В Невском районе загорелся дорожный каток
Смольный не разрешил петербуржцам посещать общественные места по ПЦР-тестам