Россиянам объяснили, кому нельзя прививаться от COVID-19

Противопоказанием ко всем вакцинам является возраст. К вакцинации не допустят лиц младше 18 лет. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Противопоказанием ко всем вакцинам является возраст. К вакцинации не допустят лиц младше 18 лет. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Основными противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются некоторые заболевания, гиперчувствительность и аллергические реакции.

Сейчас россияне при вакцинации могут выбрать один из четырех препаратов: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Противопоказанием ко всем вакцинам является возраст. К вакцинации не допустят лиц младше 18 лет.

Прививаться нельзя людям, у которых в прошлом были сильные реакции и осложнения на вакцинацию. К примеру, это может быть резкое повышение температуры до 40 градусов или анафилактический шок, отек Квинке.

Кроме того, медотводом являются хронические заболевания, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, гиперчувствительность к компонентам вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснила рост смертности от COVID-19 уровнем вакцинации.