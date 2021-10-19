В Instagram добавят новые функции

В Instagram добавят новые функции
Спустя 11 лет после запуска Instagram даст пользователям возможность публиковать посты с компьютера. Фото: unsplash

В ближайшие дни в социальной сети Instagram появятся новые функции: совместные посты, публикации с компьютера и новые возможности в Reels.

Спустя 11 лет после запуска Instagram даст пользователям возможность публиковать посты с компьютера. Выложить можно будет снимки или видеоролики, которые длятся не больше минуты.

Также социальная сеть добавит функцию Collabs, с помощью которой два пользователя смогут публиковать совместные посты. Под этими публикациями будут общие комментарии, лайки и просмотры.

Кроме того, в Instagram подготовили обновления для Reels. Пользователям предоставят возможность вставлять в видео 3D-тексты песен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Instagram разрешили размещать ролики длительностью до 60 минут.

Instagram новые функции обновление соцсеть


 

Новости партнеров
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
Нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Чем ревакцинироваться россиянину и почему нельзя
Чем ревакцинироваться россиянину и почему нельзя "КовиВаком"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Instagram добавят новые функции
Диетолог назвала самые популярные мифы о молочных продуктах
Россиянам рассказали, когда начнется устойчивая зима
В Британии распространяется новый штамм коронавируса, который заразнее ...
Режиссер Шипенко считает, что снятый в космосе фильм «Вызов» ...
Анжелина Джоли с пятью детьми посетила премьеру фильма «Вечные»
Россиянам объяснили, кому нельзя прививаться от COVID-19
Глава Комздрава рассказал, от чего зависит снятие ограничений