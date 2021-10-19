В итальянской пещере Романелли обнаружили произведения искусства, созданные в каменном веке

К шедеврам древности приложили руку представители Homo sapiens, обитавшие там приблизительно от 14 до 11 тысяч лет назад. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Daily Mail».

Во время раскопок в пещере Романелли впервые наскальные рисунки были найдены в 1905 году. Но важные археологические открытия выпали на наше время.

Так, в 2016 году ученые зафиксировали ранее незамеченные изображения. Были найдены геометрические узоры, порисованные пальцем по мягкому белому материалу, накапливающемуся в известняковых пещерах с поэтическим названием «лунное молоко». Кроме этого, был найден рисунок птицы, а изображенный бизон размещен на стенах пещеры таким образом, чтобы создавался трехмерный эффект.

Древние художники обладали высоким мастерством, они также использовали различные инструменты для изобразительного творчества.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, китайские ученые нашли доказательство, что люди употребляли пиво еще 9 тыс. лет назад. Следы с хмельным напитком были обнаружены в глиняных сосудах во время раскопок.