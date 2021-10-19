В итальянской пещере Романелли обнаружили произведения искусства, созданные в каменном веке

В итальянской пещере Романелли обнаружили произведения искусства, созданные в каменном веке
Изображенный древним художником бизон размещен на стенах пещеры таким образом, чтобы создавался трехмерный эффект. Фото: pixabay

К шедеврам древности приложили руку представители Homo sapiens, обитавшие там приблизительно от 14 до 11 тысяч лет назад. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Daily Mail».

Во время раскопок в пещере Романелли впервые наскальные рисунки были найдены в 1905 году. Но важные археологические открытия выпали на наше время.

Так, в 2016 году ученые зафиксировали ранее незамеченные изображения. Были найдены геометрические узоры, порисованные пальцем по мягкому белому материалу, накапливающемуся в известняковых пещерах с поэтическим названием «лунное молоко». Кроме этого, был найден рисунок птицы, а изображенный бизон размещен на стенах пещеры таким образом, чтобы создавался трехмерный эффект.

Древние художники обладали высоким мастерством, они также использовали различные инструменты для изобразительного творчества.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, китайские ученые нашли доказательство, что люди употребляли пиво еще 9 тыс. лет назад. Следы с хмельным напитком были обнаружены в глиняных сосудах во время раскопок.

археологические раскопки италия наскальная живопись пещера


 

Новости партнеров
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Первый снег в Петербурге выпадет в 20 числах октября
Первый снег в Петербурге выпадет в 20 числах октября
Владельца участка в Волосовском районе поймали на незаконной торговле чужим грунтом
Владельца участка в Волосовском районе поймали на незаконной торговле чужим грунтом
Нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В итальянской пещере Романелли обнаружили произведения искусства, созданные ...
ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире
Мишустин поддержал идею о нерабочих днях в России
Голикова выступила с инициативой ввести выходные с 30 октября по 7 ноября ...
В Instagram добавят новые функции
Диетолог назвала самые популярные мифы о молочных продуктах
Россиянам рассказали, когда начнется устойчивая зима
В Британии распространяется новый штамм коронавируса, который заразнее ...