Только каждый четвертый император Западной Римской империи умирал естественной смертью

Через 13 лет правления, если правитель не погибал в первые годы, риск быть убитым резко начинал возрастать вновь. Фото: Pixabay

Через 13 лет правления, если правитель не погибал в первые годы, риск быть убитым резко начинал возрастать вновь. Фото: Pixabay

Из 175 правителей большая часть погибла в битве или в результате убийства и самоубийства. Об этом сообщает «Российская газета».

Большинство императоров Римской империи умерли в бою, от насильственной или в результате суицида. Исследователи из Института математических и компьютерных наук Университета Сан-Паулу (ICMC-USP) в городе Сан-Карлос штата Сан-Паулу (Бразилия) попытались составить модель выживания древних правителей. Исследование вышло в свет в «Royal Society Open Science».

Работа делится на два временных отрезка: от 63 года до н. э. — 19 года н.э. и 347-395 г. н. э. Первый период охватывает – 69 императоров, второй – 175.

Всего четверть правителей из первого набора умерли естественной смертью, что касается второго набора, то были убиты или покончили собой около 30% императоров.

Ученые установили странную закономерность, через 13 лет правления, если монарх не погибал в первые годы, риск быть убитым резко возрастал в этот момент. Безусловно, ромеи испытывали почтение к императорскому сану, но это не мешало избавляться от того, при ком Римская империя начинала терять свои лидерские позиции, считают историки.

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