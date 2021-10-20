Для строительной отрасли в России планируют завести рабочих из Узбекистана

Для строительной отрасли в России планируют завести рабочих из Узбекистана
Минсельхоз планирует завести рабочих из Узбекистана для работы в сельском хозяйстве. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В России наблюдается дефицит рабочих в сельском хозяйстве, но Минсельхоз нашел решение этой проблеме. В Минсельхозе 19 октября прошло совещание, на котором было принято решение, что предприятия агропромышленного комплекса смогут принять участие в пилотном проекте по привлечению иностранных рабочих. Об этом рассказывает «Коммерсант».

Минсельхоз планирует завести рабочих из Узбекистана для работы в сельском хозяйстве. Вчера прошло совещание, на котором обсудили программу привлечение иностранных рабочих. Заинтересованы в проекте прежде всего оказались птицеводческие компании. При этом некоторые участники рынки имеют сомнения на счет увеличения производства мяса птицы даже с применением этих мер. Из-за увеличения себестоимости и вспышек птичьего гриппа возникли проблемы с количеством продукции.

Компании, которые планируют привлечь к сельскохозяйственной деятельности мигрантов, должны заключить соглашение с Агентством внешней трудовой миграции Узбекистана. Работникам, которые будут отобраны, сделают тесты на наличие ВИЧ, туберкулеза, вакцинируют от COVID-19 «Спутником Лайт», а также обеспечат сдачу экзамена по русскому языку. Все это профинансирует наниматель. Также компании должны оплатить перелет и расходы на патент.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Кабмин сократил квоты, разрешающие временное проживание иностранцам в России в 2022 году, в два раза.

мигранты Минсельхоз РФ птицефабрика Россия сельское хозяиство


 

Новости партнеров
Чем ревакцинироваться россиянину и почему нельзя
Чем ревакцинироваться россиянину и почему нельзя "КовиВаком"
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Для строительной отрасли в России планируют завести рабочих из Узбекистана
Петербургским медикам хотят выплатить еще 820 млн
Более 10 тыс. жителей Петербурга вакцинировались после сообщения о введении ...
Сегодня утром пробки в Петербурге составляют 5 баллов
В торговых центрах Петербурга очереди желающих привиться
В Еврокубках сегодня проведут домашние матчи «Зенит» и ...
В Петербурге ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
Космический корабль Crew Dragon-3 отправится к МКС 31 числа