Летающая помада, короткий сон и консервы: Пересильд рассказала о жизни в космосе

Актриса, вернувшаяся на землю, с теплотой вспоминает о 12 днях, проведенных на МКС. Там она получила опыт, доступный далеко не всем.

Актрисе Юлии Пересильд удалось сделать то, о чем мечтают миллионы людей, и даже больше – она не только слетала в космос, но и снялась там в фильме. Прежде чем решиться на такой шаг, знаменитость несколько месяцев готовилась к полету, но по прибытию на МКС поняла, что ожидания и реальность отличаются.

Бывалые космонавты предупреждали Пересильд, что по прибытии на станцию она может почувствовать сонливость. Специалисты порекомендовали в таком случае дать себе время на отдых. Актриса, которая привыкла много работать, восприняла этот совет неоднозначно: ведь им с режиссером всего за 12 дней нужно было отснять как можно больше материала! Когда Пересильд все-таки оказалась на борту и поняла, что очень хочется спать, то не стала себя ограничивать. Сон выдался неспокойным: актриса постоянно то засыпала, то просыпалась, но после чувствовала себя великолепно. Тогда-то знаменитость поняла, насколько важно прислушиваться к знающим людям.

Пересильд шутит, что час в космосе как два на земле. Именно поэтому, признается она, на сон нужно было всего четыре часа. Если с отдыхом проблем не возникло, то вот с вещами было непросто. В невесомости можно по привычке положить какой-то предмет на поверхность, а потом обнаружить, что он куда-то улетел.

«Помаду, грим, все приклеила — на станции все на скотче двухстороннем. Если нет механизма, то это все улетит»,

—делится актриса в пресс-центре ТАСС.

С питанием проблем не возникло, но за 12 дней актриса сильно соскучилась по земной еде. В виде консервов, рассказывает режиссер, делают даже греческий салат. Такие приемы пищи вкусные, но уступают обычным в ароматности и свежести.

«Ощущение свежего и земного ни с чем не сравнится»,

— поделился режиссер Клим Шипенко.

После возвращения на землю Пересильд жаловалась на головокружения. Нужно несколько дней, чтобы самочувствие актрисы и режиссера вновь пришло к норму. Напоминаем, что Пересильд и Шипенко отправились на Международную космическую станцию 5 октября. Там они снимали фильм «Вызов», премьера которого ожидается в 2022 году. Это будет первая художественная лента, снятая на МКС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пересильд после возвращения из космоса не может ходить.