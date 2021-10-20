В поселке Торики мужчина убил пенсионерку

Полиция Красносельского района задержала подозреваемого в убийстве 58-летнего мужчину.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в поселке Торики СНТ «Искра» ул. Прилуговая д. 2 «А» на кухне своего дома с множественными ножевыми ранениями живота и груди обнаружили труп 60-летней пенсионерки.

Выяснилось, что в вечернее время, находясь в гостях, мужчина на фоне внезапного конфликта убил ножом женщину, после чего скрылся.

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Пушкинского района Санкт-Петербурга задержала подозреваемую в умышленном причинении вреда здоровью 38-летнюю женщину. Ранее в полицию от нее же поступило сообщение о том, что в пос. Шушары, д. 4 корп. 2 по ул. Валдайской, неизвестный ударил мужа ножом. Выяснилось, женщина ударила ножом своего 37-летнего сожителя.