В Шушарах жена ударила ножом мужа

С колото-резаным ранением груди, в тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в больницу. Фото: скрин "Яндекс. Панорамы".

С колото-резаным ранением груди, в тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в больницу. Фото: скрин "Яндекс. Панорамы".

Полиция Пушкинского района Санкт-Петербурга задержала подозреваемую в умышленном причинении вреда здоровью 38-летнюю женщину.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее в полицию от нее же поступило сообщение о том, что в пос. Шушары, д. 4 корп. 2 по ул. Валдайской, неизвестный ударил мужа ножом.

Сотрудники полиции установили, что во время ссоры, возникшей после совместной выпивки, женщина ударила ножом своего 37-летнего сожителя.

С колото-резаным ранением груди, в тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в больницу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 20 октября в Московском районе машина скорой помощи получила удар со спины на перекрестке. В группе «ВКонтакте» сегодня около двенадцати часов ночи обсуждали аварию около общежития Межвузовского студенческого городка.