В ДТП на Новоизмайловском проспекте пострадала машина скорой помощи

В ДТП на Новоизмайловском проспекте пострадала машина скорой помощи
Аварию около общежития Межвузовского студенческого городка. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В ночь на 20 октября в Московском районе машина скорой помощи получила удар со спины на перекрестке.

В группе «ВКонтакте» сегодня около двенадцати часов ночи обсуждали аварию около общежития Межвузовского студенческого городка. Машина скорой помощи получила удар в заднюю часть на перекрестке Новоизмайловского проспекта и Кузнецовской улицы.

В Московском районе автомобили не смогли мирно разъехаться на перекрестке. Автомобиль Hyundai врезался в заднюю часть машины экстренной службы. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера в центре Петербурга у авто марки Land Rover была полностью разбита передняя часть, крышка капота лежала рядом с транспортным средством, в нескольких метрах от машины также был брошен бампер. Причины аварии и информация о вохможных пострадавших не приводится.

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