На проспекте Большевиков подожгли автомобиль

Полиция Невского района задержала 43-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию поступило сообщение, что во дворе д. 3 корп. 1 по пр. Большевиков горит автомобиль.

В итоге, пострадала машина «Хендай Крета», 2019 года выпуска, синего цвета. Частично выгорели багажник и задняя часть салона автомобиля.

По факту возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Красносельского района задержала подозреваемого в убийстве 58-летнего мужчину. В поселке Торики СНТ «Искра» ул. Прилуговая д. 2 «А» на кухне своего дома с множественными ножевыми ранениями живота и груди обнаружили труп 60-летней пенсионерки. Выяснилось, что в вечернее время, находясь в гостях, мужчина на фоне внезапного конфликта убил ножом женщину, после чего скрылся.