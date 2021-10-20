В Лужском лесу мужчина нашел коробку с наркотиками

В Лужском лесу мужчина нашел коробку с наркотиками
Согласно справке эксперта, представленное вещество является наркотиком.  Фото: Gazeta.SPb

В Ленобласти не раскрыто дело о незаконном хранении наркотических средств.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 53-летний житель Ленинградской области обратился в полицию и сообщил об интересной находке. Он обнаружил на 10 км автодороги Луга-Осьмино, Лужского района Ленобласти в лесу в 10 м. от дороги картонную коробку с веществом растительного происхождения.

Согласно справке эксперта, представленное вещество является наркотиком.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе произошло происшествие с подростком. В больницу Петербурга с острым пероральным отравлением неустановленным веществом психотропного действия попал 15-летний юноша. 46-летняя мать вернулась с работы домой и обнаружила спящего сына и пустую бутылку ликера «Vana Tallin». Женщина вызвала скорую медицинскую помощь.

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