В Петербурге девятиклассник отравился наркотиками

По месту учебы подросток характеризуется удовлетворительно, замечаний не имел. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

По месту учебы подросток характеризуется удовлетворительно, замечаний не имел. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петроградском районе произошло происшествие с подростком. В больницу Петербурга с острым пероральным отравлением неустановленным веществом психотропного действия попал 15-летний юноша.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 46-летняя мать вернулась с работы домой и обнаружила спящего сына и пустую бутылку ликера «Vana Tallin». Женщина вызвала скорую медицинскую помощь.

По месту учебы подросток характеризуется удовлетворительно, замечаний не имел, проявляет активность в школьной жизни класса. Мать ходит на родительские собрания, выполняет рекомендации педагогического состава.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Пушкинского района Санкт-Петербурга задержала подозреваемую в умышленном причинении вреда здоровью 38-летнюю женщину. Ранее в полицию от нее же поступило сообщение о том, что в пос. Шушары, д. 4 корп. 2 по ул. Валдайской, неизвестный ударил мужа ножом.