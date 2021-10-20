В Петербурге девятиклассник отравился наркотиками

В Петербурге девятиклассник отравился наркотиками
По месту учебы подросток характеризуется удовлетворительно, замечаний не имел. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петроградском районе произошло происшествие с подростком. В больницу Петербурга с острым пероральным отравлением неустановленным веществом психотропного действия попал 15-летний юноша.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 46-летняя мать вернулась с работы домой и обнаружила спящего сына и пустую бутылку ликера «Vana Tallin». Женщина вызвала скорую медицинскую помощь.

По месту учебы подросток характеризуется удовлетворительно, замечаний не имел, проявляет активность в школьной жизни класса. Мать ходит на родительские собрания, выполняет рекомендации педагогического состава.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Пушкинского района Санкт-Петербурга задержала подозреваемую в умышленном причинении вреда здоровью 38-летнюю женщину. Ранее в полицию от нее же поступило сообщение о том, что в пос. Шушары, д. 4 корп. 2 по ул. Валдайской, неизвестный ударил мужа ножом.

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