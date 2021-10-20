Власти Петербурга рассмотрят вопрос о нерабочих днях

Власти Северной столицы рассмотрят вопрос о нерабочих днях из-за повышенной заболеваемостью ковидом. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за непростой обстановки с ковидом. С такой инициативой она обратилась к главе государства. Об этом сообщает 78.ru.

Глава Кабмина Михаил Мишустин поддержал предложение Голиковой.

В Петербурге с первого ноября вход на массовые мероприятия и некоторые общественные места будет осуществляться только по QR-коду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 34 073 человек. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 094 825 случаев коронавируса.