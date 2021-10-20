Власти Петербурга рассмотрят вопрос о нерабочих днях

Власти Петербурга рассмотрят вопрос о нерабочих днях
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Фото: pexels

Власти Северной столицы рассмотрят вопрос о нерабочих днях из-за повышенной заболеваемостью ковидом. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за непростой обстановки с ковидом. С такой инициативой она обратилась к главе государства. Об этом сообщает 78.ru.

Глава Кабмина Михаил Мишустин поддержал предложение Голиковой.

В Петербурге с первого ноября вход на массовые мероприятия и некоторые общественные места будет осуществляться только по QR-коду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 34 073 человек. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 094 825 случаев коронавируса.

коронавирус нерабочие дни новости СПб олег эргашев санкт-петербург


 

Новости партнеров
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Какое лекарство эффективнее других при болях в суставах
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Петербурга рассмотрят вопрос о нерабочих днях
На Калининской овощебазе выявили мигрантов с фальшивыми документами
Число подписчиков Netflix выросло до 214 млн после выхода «Игра в ...
На севере и востоке Петербурга пошел снег
В России за сутки выявили более 34 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Петербурге выявили еще 3 274 случая заражения коронавирусом
HH: Из-за скорого введения QR-кодов вырос спрос на курьеров и удаленку
Житель поселка Тельмана расстрелял из ружья соседскую дверь