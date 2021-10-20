В России за сутки выявили более 34 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 34 073 человек.

Об этом стало известно сегодня, 20 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 094 825 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 028 случаях, за все время пандемии скончались 226 353 пациента с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 25 231 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обратился к гражданам с просьбой воздержаться от общения во время долгих выходных в ноябре.