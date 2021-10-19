Онищенко призвал россиян отказаться от встреч на праздниках

Онищенко призвал россиян отказаться от встреч на праздниках
Онищенко призвал россиян соблюдать режим разобщения. Фото: Мойка78

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обратился к гражданам с просьбой воздержаться от общения во время долгих выходных в ноябре.

Как считает Онищенко, если россияне откажутся от встреч на праздниках, то распространение коронавируса удастся сдержать. В противном случае, заболеваемость и смертность от COVID-19 может вернуться к майским рекордным показателям. Об этом пишет «Лента.ру».

Кроме того, по его мнению, хорошая погода на длинных выходных может стать причиной ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране.

«Я уже говорил — дай бог, чтобы погода была холодная. Потому что тогда она может быть нас дома удержит», — заявил Онищенко.

Он призвал россиян соблюдать режим разобщения, вакцинироваться и носить маски.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

борьба с коронавирусом Геннадий Онищенко долгие выходные ноябрьские выходные


 

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